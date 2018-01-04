معلم يعثر على ذخيرة معلقة في باب مركبته بعد الدوام المدرسي

عادل الحربي(صدى):

تلقت الجهات الأمنية بلاغًا من إحدى مدارس إدارة تعليم عفيف بقطاعها الشمالي ، يفيد بعثور أحد المعلمين على ذخيرة نارية على باب مركبته بعد نهاية الدوام المدرسي يوم أمس الأربعاء .

وباشرت الجهات المعنية الموقف للتحقيق واتخاذ الإجراءات اللازمة حول الرصاصة التي علقها مجهول على مقبض باب سيارة المعلم .