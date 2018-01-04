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معلم يعثر على ذخيرة معلقة في باب مركبته بعد الدوام المدرسي

معلم يعثر على ذخيرة معلقة في باب مركبته بعد الدوام المدرسي
عادل الحربي(صدى):

تلقت الجهات الأمنية بلاغًا من إحدى مدارس إدارة تعليم عفيف بقطاعها الشمالي ، يفيد بعثور أحد المعلمين على ذخيرة نارية على باب مركبته بعد نهاية الدوام المدرسي يوم أمس الأربعاء .

وباشرت الجهات المعنية الموقف للتحقيق واتخاذ الإجراءات اللازمة حول الرصاصة التي علقها مجهول على مقبض باب سيارة المعلم .

 


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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 403 ] نشر منذ 2 ساعتين

يعني بكرا براسك…
هذا شكله مستنجر وناوي شر ويجب القبض عليه وتسحيبه

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