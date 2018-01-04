معلم يعثر على ذخيرة معلقة في باب مركبته بعد الدوام المدرسي
تلقت الجهات الأمنية بلاغًا من إحدى مدارس إدارة تعليم عفيف بقطاعها الشمالي ، يفيد بعثور أحد المعلمين على ذخيرة نارية على باب مركبته بعد نهاية الدوام المدرسي يوم أمس الأربعاء .
وباشرت الجهات المعنية الموقف للتحقيق واتخاذ الإجراءات اللازمة حول الرصاصة التي علقها مجهول على مقبض باب سيارة المعلم .
نجر بن محماس[ عدد التعليقات: 403 ] نشر منذ 2 ساعتين
يعني بكرا براسك…
هذا شكله مستنجر وناوي شر ويجب القبض عليه وتسحيبه
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 22836 ] نشر منذ 1 ساعة
وصلك العلم. يعني لاترسب احد