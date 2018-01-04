عبد الرحمن الحسين: لابد من البلاغ عن أي تلاعب ضريبي يتعدى 5%

نايف السالم(صدى):

قال عبد الرحمن الحسين، المتحدث الرسمي لوزارة التجارة و الاستثمار، إن عند مشاهدتك أي منشأة تفرض ضريبة القيمة المضافة بأكثر من 5٪ أو تتلاعب بنسبة الضريبة أو لاتدون الرقم الضريبي في الفاتورة أو تزور شهادات الضريبة، لابد من إبلاغ مركز اتصال هيئة الزكاة على الهاتف رقم 19993.

و طبق قرار ضريبة القيمة المضافة بنسبة خمسة في المائة على أغلب السلع والخدمات، اعتبارا من مطلع العام 2018