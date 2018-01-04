عبد الرحمن الحسين: لابد من البلاغ عن أي تلاعب ضريبي يتعدى 5%
قال عبد الرحمن الحسين، المتحدث الرسمي لوزارة التجارة و الاستثمار، إن عند مشاهدتك أي منشأة تفرض ضريبة القيمة المضافة بأكثر من 5٪ أو تتلاعب بنسبة الضريبة أو لاتدون الرقم الضريبي في الفاتورة أو تزور شهادات الضريبة، لابد من إبلاغ مركز اتصال هيئة الزكاة على الهاتف رقم 19993.
و طبق قرار ضريبة القيمة المضافة بنسبة خمسة في المائة على أغلب السلع والخدمات، اعتبارا من مطلع العام 2018
نجر بن محماس[ عدد التعليقات: 403 ] نشر منذ 53 دقيقة
يا رجل زادو الضريبه ٣ مرات واخذوا الثلثين.. والتجاره نايمه…وارسلكم نسخه من الفاتوره
… كمثال دانكن دونات كانت تبيع الشاي ب ٦ ريال وحطو ضريبتها ٣٣ هلله .. وزادوا الثمن ضعفي الضريبه فأصبح الشاي ب ٧ ريالات… ما قلت لكم ان الطاسه ضايعه…. يا صدى ثبتوا الخبر