مواطن يتحايل علي القانون لمساعدة يمنية فيقع في المحذور

عبدالعزيز القثامي(صدى):

أوضح المتحدث الرسمي لصحة الطائف عبدالهادي الربيعي: ” حضر إلى قسم الطوارئ أحد الأشخاص برفقة مريضة ذكر بأنها والدته وقدم هويتها السعودية، أدخلت نظامًا للمستشفى ومن ثم وافتها المنية لاحقًا ، وسجلت بيانات المتوفاة وفقًا لما هو مدون في إثبات الهوية المقدم وبيانات الدخول ، وبحكم ارتباط نظام المستشفى بنظام وزارة الداخلية والأحوال المدنية أسقطت نظامًا بحكم وفاتها لإصدار شهادة الوفاة.

وأضاف الربيعي، أنه بعد إبلاغ ذويها لتسلُم الجثة اعتذروا بأن هناك خطأ في اسم المتوفاة وتبين أن البيانات التي قدمها المرافق تعود لجارتهم التي على قيد الحياه والتي تساعد معهم للحصول على العلاج مجانًا نظرًا لكون المتوفاة وأسرتها أجنبية تخضع لنظام العلاج بمقابل مالي .

وأكدَ ” الربيعي ” أنهُ جرى تحويل القضية للجهات الأمنية لإتخاذ الإجراء اللازم ، وتم تسليم الجثة لذويها، وفقًا لخطاب الشرطة بتمكينهم من ذلك حاليًا .