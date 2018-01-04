الكويت: حظر استيراد الطيور من المملكة
أصدر وكيل وزارة التجارة والصناعة محمد العنزي في الكويت، قرارا إداريًا يحظر مؤقتًا استيراد جميع أنواع لحوم الطيور الطازجة ـ المبردة ـ المجمدة ـ المصنعة، بجميع أنواعها ومشتقاتها وبيض المائدة، من المملكة.
وقال وكيل الوزارة: إنه لا يتم حظر استيراد لحوم الطيوم المعالجة حراريا على 70 درجة مئوية من المملكة وذلك بسبب ظهور مرض إنفلونزا الطيور شديدة الضراوة H5N8.
رعد ***[ عدد التعليقات: 157 ] نشر منذ 2 ساعتين
اهى مملكة السعودية . ام البحرينية . ام الاردنية
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 22836 ] نشر منذ 2 ساعتين
المملكه العربيه السعوديه
يعني حظرتمونا يالكويت
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 22836 ] نشر منذ 2 ساعتين
الله المستعان يعني حتى دجاجنا مزكم ومسخن طيب لاتذبحونه خلون لين يتشافى ويتعافى