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الكويت: حظر استيراد الطيور من المملكة

الكويت: حظر استيراد الطيور من المملكة
خالد الظفيري(صدى):

أصدر وكيل وزارة التجارة والصناعة محمد العنزي في الكويت، قرارا إداريًا يحظر مؤقتًا استيراد جميع أنواع لحوم الطيور الطازجة ـ المبردة ـ المجمدة ـ المصنعة، بجميع أنواعها ومشتقاتها وبيض المائدة، من المملكة.

وقال وكيل الوزارة: إنه لا يتم حظر استيراد لحوم الطيوم المعالجة حراريا على 70 درجة مئوية من المملكة وذلك بسبب ظهور مرض إنفلونزا الطيور شديدة الضراوة H5N8.

 

 


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3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 157 ] نشر منذ 2 ساعتين

اهى مملكة السعودية . ام البحرينية . ام الاردنية

[ عدد التعليقات: 22836 ] نشر منذ 2 ساعتين

الله المستعان يعني حتى دجاجنا مزكم ومسخن طيب لاتذبحونه خلون لين يتشافى ويتعافى

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