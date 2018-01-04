الكويت: حظر استيراد الطيور من المملكة

خالد الظفيري(صدى):

أصدر وكيل وزارة التجارة والصناعة محمد العنزي في الكويت، قرارا إداريًا يحظر مؤقتًا استيراد جميع أنواع لحوم الطيور الطازجة ـ المبردة ـ المجمدة ـ المصنعة، بجميع أنواعها ومشتقاتها وبيض المائدة، من المملكة.

وقال وكيل الوزارة: إنه لا يتم حظر استيراد لحوم الطيوم المعالجة حراريا على 70 درجة مئوية من المملكة وذلك بسبب ظهور مرض إنفلونزا الطيور شديدة الضراوة H5N8.