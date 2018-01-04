إمارة عسير تنفي دعوة المساهمين فيما يسمى شركة رزق.. وتؤكد: سيتم ملاحقة المصدر

محمد بن طحيطح (صدى):

تداول نشطاء التواصل الاجتماعي رسالة مفادها ” تهيب أمارة منطقة عسير بجميع المساهمين في شركة/ رزق التوجه يوم الخميس الموافق 1439/4/24 إلى مقر أمارة منطقة عسير بأبها للتسجيل في قوائم المساهمين لاستلام حقوقهم لدى المدعو / معجب الفرحان مشددة على اصطحاب كامل السندات والعقود ومرفقة برقم الآيبان للحساب البنكي والله ولي التوفيق ” .

وصدر على ضوء ذلك تصريح المتحدث الرسمي لأمارة منطقة عسير الأستاذ سعد آل ثابت عبر صفحته الخاص بتويتر بانه لا صحة للرسالة المتداولة عبر وسائل التواصل وأن الخبر لم يصدر من الجهة المختصة بالأمارة اطلاقا، وتحتفظ الأمارة بحقها في ملاحقة مصدر الخبر نظاما أمام الجهات المختصة.