الإمارات تنهي أزمة رحلاتها الجوية مع تونس

أبوظبي(صدى):

أعلنت وزارة الخارجية الإماراتية عن انتهاء الأزمة المتعلقة بالطيران مع تونس اليوم الخميس ، حيث يتم استئناف الرحلات الجوية مرة أخرى خلال الفترة المقبلة .

وأصدرت الوزارة بيانًا تفيد فيه بانتهاء الظرف الطارئ مع تونس ، بهدف دفع الأخطار وحرصًا على سلامة الملاحة الجوية بين الطرفين لتوطيد العلاقات الثنائية .

وكانت السلطات التونسية قد أصدرت قرارًا بتعليق رحلاتها مع الإمارات يوم 24 ديسمبر الماضي ، ردًا على إجراء اتخذته الإمارات بمنع المسافرات التونسيات من اعتلاء طائراتها بدعوى وجود تهديدات أمنية .