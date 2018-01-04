بلدية الأفلاج توضح حقيقة ضبط مطبخا شهيرا يستخدم ذبائح هزيلة

حمود العنزي(صدى):

كشفت بلدية الأفلاج عن حقيقة ما نشر حول ضبط فرق الرقابة لعمالة عربية تدير مطبخ شهير في المحافظة، تعمل على استبدال الذبائح بأخر هزيلة غير صالحة للاستهلاك الآدمي، حيث نفت ما تردد حول الأمر اليوم الخميس.

ومن جانبه، أوضح فهد العجالين مسؤول العلاقات العامة بالأفلاج، أن الأخبار المتداولة حول ضبط مطبخ مخالف يدار من قبل عمالة عربية تستعمل الأرز دون غسله وتستبدل الذبائح بأخرى غير صالحة، هو أمر غير صحيح حيث لم ترصد الرقابة مخالفات تتعلق بهذا الشأن .