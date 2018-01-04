وظائف شاغرة للرجال بشركة الاتصالات بالرياض

فاطمة المالكي(صدى):

أفادت شركة الاتصالات السعودية، عن توفر وظائف هندسية وإدارية شاغرة للرجال، لحمَلة درجة الماجستير ودرجة البكالوريوس في عددٍ من التخصصات، مع وجود خبرات سابقة؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في مدينة الرياض.

وأوضحت الشركة أنّ التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءً من اليوم.

وأبرزت الشركة أن الوظائف المتاحة على مسمى:

رئيس فريق دعم تخطيط الأداء والجودة: درجة الماجستير أو البكالوريوس في تخصص إدارة الأعمال، أو أي مجال ذي صلة.

خبير عمليات خدمة العملاء: درجة الماجستير أو البكالوريوس في تخصصات: (إدارة الأعمال، التسويق).

مهندس تخطيط الشبكة: درجة الماجستير أو البكالوريوس في تخصصات: (الاتصالات، هندسة الإلكترونيات والاتصالات).

مدير قسم تنفيذ المفاهيم: درجة الماجستير أو البكالوريوس في تخصصات: (الهندسة، إدارة الأعمال، المالية).

ولفتت الشركة إلى أنه للتقديم ومعرفة شروط الوظائف المعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي هنا.