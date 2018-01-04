بالفيديو.. إيران: انطلاق مظاهرات جديدة في بلوشستان المحتلة
انطلقت مظاهرة جديدة، منذ قليل، في بلوشستان المحتلة وسط تقارير عن حضور مكثف للشرطة في الشارع.
وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، مقطع فيديو يظهر تواجد الكثير من أهالي بلوشستان المحتلة في الشوارع وقاموا بترديد الهتافات المطالبة بإسقاط نظام خامنئي.
عاجل #يحدث_الان_في_ايران انطلاق تظاهرات جديدة في بلوشستان المحتلة.
امن خامنئي يتوعد بإعدامات ميدانية.#امجد_طه #بلوچستان #ايران pic.twitter.com/5ZhqzRdJA2
— Amjad Taha أمجد طه (@amjadt25) January 4, 2018
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