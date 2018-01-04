بالفيديو.. إيران: انطلاق مظاهرات جديدة في بلوشستان المحتلة

طهران(صدى):

انطلقت مظاهرة جديدة، منذ قليل، في بلوشستان المحتلة وسط تقارير عن حضور مكثف للشرطة في الشارع.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، مقطع فيديو يظهر تواجد الكثير من أهالي بلوشستان المحتلة في الشوارع وقاموا بترديد الهتافات المطالبة بإسقاط نظام خامنئي.