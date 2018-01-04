” حقوق المعلمين ” تطالب وزارة التعليم بالمساهمة في الحفاظ على الكادر الوظيفي

حمود العنزي(صدى):

طالبت لجنة حقوق المعلمين والمعلمات، من وزارة التعليم المساهمة في الحفاظ على الكادر الوظيفي للمعلمين والمعلمات وأن تكون سندهم الحقيقي بالدفاع عن حقوقهم في كادرهم التعليمي المستقل وفق طبيعة المهنة.

وأكدت اللجنة، في بيانها بشأن اللائحة التعليمية الجديدة الخاضعة للدراسة أن فصل بدل التدريس يترتب عليه انخفاض في معدل الراتب التقاعدي للمعلم والمعلمة، وهذا أمر صادم لممارسي مهنة التعليم.

وأشار البيان المنشور بحساب ملتقى المعلمين، إلى تويتر بشأن مسار ملف اللائحة التعليمية الجديدة الخاضعة للدراسة وما طرأ عليها من تعديلات لم تُعلن بشكل نهائي حتى الآن عن أهم التوصيات على تعديلات لائحة الوظائف التعليمية والتي أكدتها بحسب مصادر اللجنة.

وأوضح البيان أن فصل بدل التدريس سيكون بنسبة 30% ويخضع لعدة نقاط تتمثل في مدى إلمام المعلم وتمكنه من شرح المادة وحضوره اليومي وإجازاته وتطوير ذاته.