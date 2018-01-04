أهم السيارات بمعرض ديترويت 2018
أول معرض سيارات كبير لعام 2018 سيكون معرض ديترويت للسيارات وسيضم سيارات جديدة وتجريبية عديدة وسيعقد في الفترة بين 14 و16 يناير الجاري للصحافة وبين 20 و28 يناير للجمهور ويعتبر أحد أهم أحداث السيارات في العالم والأهم في أمريكا الشمالية وسيشمل المعرض موديلات هامة تتراوح بين فولكس فاجن جيتا وتويوتا أفالون وBMW i8 رودستر وانفنيتي سيدان ولكزس متعددة الاستخدامات.
وتشمل هذه السيارات :
أودي A7 Sportback
BMW i8 Coupe
BMW i8 Roadster
BMW X2
شيفروليه كورفيت C8
شيفروليه سيلفرادو
فورد موستانج شيلبي GT500
فور موستانج Bullitt
فورد رانجر
GMC سييرا
هيونداي فيلوستر
جيب شيروكي
لامبورجيني أوروس
مرسيدسAMG CLS 53 PHEV
مرسيدس AMG Four Door GT
مرسيدس G-Class
رام 1500
رولزرويس فانتوم
تويوتا أفالون
فولكس فاجن جيتا.
أما أهم الموديلات التجريبية فتشمل :
أكيورا RDX
BMW X7 iPerformance
سيارة جاك كهربائية
هوندا Insight أولية
انفنيتي سيدان
لكزسLF-1 SUV .
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