أهم السيارات بمعرض ديترويت 2018

واشنطن(صدى):

أول معرض سيارات كبير لعام 2018 سيكون معرض ديترويت للسيارات وسيضم سيارات جديدة وتجريبية عديدة وسيعقد في الفترة بين 14 و16 يناير الجاري للصحافة وبين 20 و28 يناير للجمهور ويعتبر أحد أهم أحداث السيارات في العالم والأهم في أمريكا الشمالية وسيشمل المعرض موديلات هامة تتراوح بين فولكس فاجن جيتا وتويوتا أفالون وBMW i8 رودستر وانفنيتي سيدان ولكزس متعددة الاستخدامات.

وتشمل هذه السيارات :

أودي A7 Sportback

BMW i8 Coupe

BMW i8 Roadster

BMW X2

شيفروليه كورفيت C8

شيفروليه سيلفرادو

فورد موستانج شيلبي GT500

فور موستانج Bullitt

فورد رانجر

GMC سييرا

هيونداي فيلوستر

جيب شيروكي

لامبورجيني أوروس

مرسيدسAMG CLS 53 PHEV

مرسيدس AMG Four Door GT

مرسيدس G-Class

رام 1500

رولزرويس فانتوم

تويوتا أفالون

فولكس فاجن جيتا.

أما أهم الموديلات التجريبية فتشمل :

أكيورا RDX

BMW X7 iPerformance

سيارة جاك كهربائية

هوندا Insight أولية

انفنيتي سيدان

لكزسLF-1 SUV .