تحذير لمستخدمي هواتف ” أندرويد ” لتفادي الخطر

عادل الحربي(صدى):

وجه تقرير تقني، تحذير جديد لمستخدمي الهواتف التي تعتمد على نظام التشغيل من جوجل أندرويد، يستوجب شراء أجهزة جديدة بسبب ضعف رقاقات المعالجة التي تعرض أمن الجهاز للخطر.

وأكد مصادر صحفية، أن جوجل قامت بتحديث منتجاتها وأنظمتها الأمنية، لمنع القراصنة من سرقة معلومات عن المستخدمين، لكن نسبة كبيرة من معالجات الهواتف الذكية مثل سامسونج وإل جي لن تستقبل هذه التحديثات.

وقالت جوجل إن الهواتف الذكية التي ثبتت التحديثات الأخيرة ستكون مؤمنة ضد الثغرات، التي تؤثر على معالجات Intel و AMD، وARM، وبذلك تكون الهواتف الذكية التي تعمل بإصدارات غير معتمدة من نظام التشغيل معرضة لهذه المشاكل.