إعلان أسماء الفائزين بجائزة الملك فيصل العالمية الأربعاء القادم

نايف السالم(صدى):

قررت الأمانة العامة لجائزة الملك فيصل العالمية، أن يوم الأربعاء القادم، موعد لحفل الإعلان عن أسماء الفائزين في الدورة الأربعين لعام 1439هـ/2018م بفروعها الخمسة، ويقام الحفل في قاعة الأمير سلطان الكبرى بمركز الفيصلية.

من المقرر أن يعلن الأمير خالد الفيصل، مستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير منطقة مكة المكرمة، والرئيس التنفيذي لمؤسسة الملك فيصل الخيرية، ورئيس هيئة جائزة الملك فيصل العالمية، عن أسماء الفائزين بالجائزة في فروعها العلمية الأربعة.