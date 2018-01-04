المنتخب الوطني يحصل على جائزة أفضل فريق في خليجي 23

ماجد محمد(صدى):

حصل المنتخب الوطني لكرة القدم، على جائزة أفضل فريق في بطولة خليجي 23 بالكويت، حيث منح الاتحاد الخليجي للإعلام الرياضي، المنتخب الجائزة.

وحصد كلٌ من الكويتي طارق الملا، والعماني أحمد العجمي، جائزة أفضل معلق عن فئة الشباب في خليجي 23، ونال الجائزة عن فئة المحترفين كل من الإماراتي فارس عوض، والعماني خليل البلوشي.

وجاء ذلك خلال الحفل الذي أقيم اليوم الخميس، بحضور جياني ميرلو رئيس الاتحاد الدولي للصحافة الرياضية، وسطام السهلي رئيس اللجنة الإعلامية لخليجي 23 ورئيس الاتحاد الآسيوي للصحافة الرياضية، وسالم الحبسي رئيس الاتحاد الخليجي للإعلام الرياضي، إلى جانب كوكبة من الصحافة ووسائل الإعلام.