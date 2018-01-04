وظائف شاغرة في جامعة سعود بن عبد العزيز

فاطمة المالكي(صدى):

أطلقت جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية، عبر موقعها الإلكتروني، وظائف إدارية شاغرة للجنسين، لحمَلة شهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس في عددٍ من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الجامعة بالرياض، وبفرعها في محافظة الأحساء.

وأوضحت الجامعة أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى: مسؤول إدخال بيانات، مساعد أول معمل الحاسب الآلي كبير مشغلي حاسب آلي، ومساعد بحث ثاني.

وقالت الجامعة إنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من يوم الخميس الموافق 17 ربيع الثاني 1439هـ، حتى يوم الثلاثاء الموافق 15 جمادى الأولى 1439هـ، اضغط هنا.