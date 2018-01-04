تذمر طلاب جامعة الطائف لإلغاء الاختبار

عبدالعزيز القثامي(صدى):

شهدت كلية الإدارة في جامعة الطائف، تذمر عدد من الطلاب بسبب إلغاء الاختبار بعد مرور 40 دقيقة فقط من البدء من إخلاء المبنى؛ وذلك لتسريب غاز في أحد المباني.

وأطلق الطلاب عبر موقع تويتر أكثر من هاشتاق حول هذا الأمر من بينها “ #تسريب غاز جامعه الطايف ” وهاشتاق آخر باسم “ #جامعة الطايف تلغي اختباركلية الاداره ” طالبوا فيه بمنحهم الدرجات النهائية في الاختبار، مؤكدين أن المسؤولية تقع على عاتق الجامعة.

وأشار الطلاب إلى أن المبنى غير مُجَهَّز بالكامل ولم يكن يصلح لإجراء الاختبارات به.