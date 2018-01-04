والد الرضيع: المستشفى تهاونت بحالة ” عدي “

عادل الحربي(صدى):

أكد خالد الحارثي، والد الطفل الرضيع الذي عبثن به ثلاث ممرضات، أن المستشفى تهاونت بحالة الطفل، والفحوصات بعد ولادته كشفت أن لديه التهابات في المسالك البولية، والطبيب أخذ إجازة أسبوعين في الوقت الذي كان محددًا لإجراء الفحوصات، وظل ” عُدي ” داخل المستشفى ثلاث أيام دون أخذ العينات.

وقال ” الحارثي ” ، خلال مداخلة عبر برنامج ” يا هلا ” المذاع على فضائية روتانا خليجية، إنه طلب نقل ولده لمستشفى خاصة عقب أن تعرض للتعنيف، وبعد أن أخفوا عنه الأمر، وعلم به بعد 13 يوما من الجروبات.

وصدق وزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة على عقوبة سحب الترخيص الصحي ، وفصل الممرضات اللاتي ظهرت في مقطع فيديو يتسبب بامتهان كرامة وسلامة طفل رضيع قاموا بالعبث به في الطائف.

واعتمد ” الربيعة ” قرار حرمانهم من ممارسة مهنة التمريض في أي قطاع صحي آخر .