” الخضيري ” يحذر من التعامل مع البقالات الصغيرة
طالب عالم المسرطنات الدكتور فهد الخضيري من المواطنين ، تجنب التعامل مع البقالات الصغيرة لأنها لا تعمل بتسعيرة ثابتة للسلع التي تبيعها للزبائن .
وعلق ” الخضيري ” عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” ، قائلًا ” من المفارقات العجيبة أن حليب أطفال يباع في سوبرماركت شهير بـ 19 ريال ، وفي الصيدلية المجاورة لنفس السوبرماركت وبنفس المبنى بـ 44 ريال! .. ابتعد عن البقالات الصغيرة ولابد أن تقوم بتسعير أي سلعة ستشتريها بـ 3 محلات على الاقل قبل أن تشتري، وستجد فوارق كبيرة بالسعر أنت أولى بفلوسك ” .
نجر بن محماس[ عدد التعليقات: 397 ] نشر منذ 58 دقيقة
العمامه ضايعه
abu ammar[ عدد التعليقات: 15119 ] نشر منذ 29 دقيقة
كلامه صحيح الاسعار تختلف من مكان الى اخر
انا وجد 40 ريال الفرق في السعر بين صيدليتين في شارع واحد
خالد[ عدد التعليقات: 766 ] نشر منذ 18 دقيقة
البقاله فيها اسعار مناسبه افضل من الدانوب والتميمي عندك الحليب بوني 2.50 في البقاله في التميمي 2.95 وغيرها الكثير في البقاله ارخص بس اعتقد ان صاحبنا فهد شريك في احد الاسواق الكبيره
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 22821 ] نشر منذ 14 دقيقة
وشفيه ذا يرد التحيه