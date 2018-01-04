” الخضيري ” يحذر من التعامل مع البقالات الصغيرة

حمود العنزي(صدى):

طالب عالم المسرطنات الدكتور فهد الخضيري من المواطنين ، تجنب التعامل مع البقالات الصغيرة لأنها لا تعمل بتسعيرة ثابتة للسلع التي تبيعها للزبائن .

وعلق ” الخضيري ” عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” ، قائلًا ” من المفارقات العجيبة أن حليب أطفال يباع في سوبرماركت شهير بـ 19 ريال ، وفي الصيدلية المجاورة لنفس السوبرماركت وبنفس المبنى بـ 44 ريال! .. ابتعد عن البقالات الصغيرة ولابد أن تقوم بتسعير أي سلعة ستشتريها بـ 3 محلات على الاقل قبل أن تشتري، وستجد فوارق كبيرة بالسعر أنت أولى بفلوسك ” .