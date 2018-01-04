شاهد.. تجمع أهالي معتقلي الاحتجاجات في إيران أمام سجن ” أفين “
تجمع أهالي المعتقلين في إيران خلال الاضطرابات الأخيرة التى شهدها أغلب المحافظات الإيرانية منذ يوم الخميس الماضى، أمام سجن ” أفين ” أكبر السجون الإيرانية، شمال العاصمة طهران.
وتداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو أظهر تجمع أهالي المعتقلين أمام سجن ” أفين ” ، احتجاجا على موجة الاعتقالات بين صفوف المحتجين، وتواصل أسر المعتقلين تجمعهم للمطالبة بالإفراج عن أبنائهم المعتقلين.
#إیران | تجمع أسر المعتقلین أمام سجن أفین في طهران ويطالبون بالإفراج عن أبنائهم المعتقلين#مظاهرات_ايران#تظاهرات_سراسري pic.twitter.com/FzMc5J7BQb
— قناة وصال (@Wesal_TV) ٤ يناير، ٢٠١٨
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