شاهد.. تجمع أهالي معتقلي الاحتجاجات في إيران أمام سجن ” أفين “

طهران(صدى):

تجمع أهالي المعتقلين في إيران خلال الاضطرابات الأخيرة التى شهدها أغلب المحافظات الإيرانية منذ يوم الخميس الماضى، أمام سجن ” أفين ” أكبر السجون الإيرانية، شمال العاصمة طهران.

وتداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو أظهر تجمع أهالي المعتقلين أمام سجن ” أفين ” ، احتجاجا على موجة الاعتقالات بين صفوف المحتجين، وتواصل أسر المعتقلين تجمعهم للمطالبة بالإفراج عن أبنائهم المعتقلين.