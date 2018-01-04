قطر تسعى لسد العجز بقانون يتيح للمستثمر الأجنبي التملك بنسبة 100%

طلال الضوي(صدى):

لجأت السلطات التابعة للدويلة القطرية إلى خطوة جديدة تتمثل في منح المستثمرين الأجانب حق التملك بنسبة 100% ، بعد مقاطعة دول الرباع العربي لها .

وأعلنت الحكومة الإرهابية قانون جديد يمنح المستثمرين الأجانب التملك بنسبة 100% في أغلب القطاعات الاقتصادية ، بعدما كانت النسبة تصل مسبقًا إلى 49% فأقل ، ووضحت أن الخطوة جاءت في إطار حاجتها لاستقطاب رؤوس أموال أجنبية .

وجاء القانون الجديد على هامش مقاطعة الدول العربية المكافحة للإرهاب لها والتي تتمثل في المملكة والإمارات والبحرين ومصر منذ 7 أشهر ، وهو ما دفع الدويلة للبحث عن مستثمرين خارجيين لإقامة علاقات تجارية تحاول من خلالها سد العجز الذي تسب به الانقطاع العربي .