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قطر تسعى لسد العجز بقانون يتيح للمستثمر الأجنبي التملك بنسبة 100%

قطر تسعى لسد العجز بقانون يتيح للمستثمر الأجنبي التملك بنسبة 100%
طلال الضوي(صدى):

لجأت السلطات التابعة للدويلة القطرية إلى خطوة جديدة تتمثل في منح المستثمرين الأجانب حق التملك بنسبة 100% ، بعد مقاطعة دول الرباع العربي لها .

وأعلنت الحكومة الإرهابية قانون جديد يمنح المستثمرين الأجانب التملك بنسبة 100% في أغلب القطاعات الاقتصادية ، بعدما كانت النسبة تصل مسبقًا إلى 49% فأقل ، ووضحت أن الخطوة جاءت في إطار حاجتها لاستقطاب رؤوس أموال أجنبية .

وجاء القانون الجديد على هامش مقاطعة الدول العربية المكافحة للإرهاب لها والتي تتمثل في المملكة والإمارات والبحرين ومصر منذ 7 أشهر ، وهو ما دفع الدويلة للبحث عن مستثمرين خارجيين لإقامة علاقات تجارية تحاول من خلالها سد العجز الذي تسب به الانقطاع العربي .

 


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 15119 ] نشر منذ 47 دقيقة

هههههههههههههههههههههههههههههههههههههه

يبدو ان نظام الحمدين ناوين يبيعو الاماره قبل مغادرتهم

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