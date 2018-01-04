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” الحصيني ” : سحب يصحبها انخفاض في الحرارة ببعض المناطق

” الحصيني ” : سحب يصحبها انخفاض في الحرارة ببعض المناطق
حمود العنزي(صدى):

أشار عبدالعزيز الحصيني باحث الطقس والمناخ ، إلى توقعات بنشاط في الرياح المثيرة للأتربة ، مصحوبًا بانخفاض ملموس في درجات الحرارة في بعض الدول .

وعلق ” الحصيني ” عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” ، قائلًا ” يحدث الآن ليلة الجمعة السحب تتابع على لبنان وفلسطين.. وخلال 24 ساعة القادمة بإذن الله متوقع ان تزحف نحو الأردن وشمال مصر فالشمالية الغربية فالشمالية ” .

ونبه باحث الطقس والمناخ قائلًا ” تنبيه .. متوقع نشاط للرياح مثيرة للأتربة إلى ان يصرفها الله .. مع انخفاض ملموس في الحرارة وهي تحت المتابعة ان شاء الله ” .

 


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