شحن الهواتف في الأماكن العامة تعرض بيانات الهاتف للخطر

حمود العنزي(صدى):

حذرت إدارة أمن المعلومات بشركة ” أرامكو ” ، من مخاطر شحن الهاتف في الأماكن العامة، مؤكدة أنه يوجد هجوم إلكتروني يطلق عليه ” juice jacking ” ، يحدث لحظة مزامنة الهاتف مع جهاز الشحن العام، حيث أن التوصيلة التي تستخدم لشحن الهاتف يمكن أيضًا أن تستخدم لنقل البيانات من الهاتف إلى أجهزة أخرى.

ووجهت إدارة أمن المعلومات مجموعة نصائح يمكن من خلالها حماية الأجهزة الشخصية، وهي:

احمل شاحناً شخصياً أو بطارية احتياطية معك في جميع الأوقات.

قم دائماً بشحن هاتفك من منفذ الشحن الموجود في الحائط.

قم بشراء توصيلة شحن لا تحتوي على كيبل لنقل البيانات.

استخدم المنفذ الكهربائي المتواجد في السيارة لشحن هاتفك بدلاً من توصيل الهاتف في منفذ USB.

إذا تحتم عليك استخدام أماكن الشحن العامة، فقم بإيقاف تشغيل الهاتف أولاً ثم قم بتوصيله للشحن.