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القيادة الإيرانية تسحب عناصر من قواتها بسوريا لقمع التظاهرات

القيادة الإيرانية تسحب عناصر من قواتها بسوريا لقمع التظاهرات
دمشق(صدى):

سحبت إيران جزء من قوات الحرس الثوري المنتشرة في سوريا اليوم الخميس ، لتعيدها إلى البلاد للمشاركة في قمع الاحتجاجات المتواصلة التي بدأت خلال الأيام الماضية .

ووفقًا لمصادر مطلعة ، طلب الحرس الثوري من السفارة الإيرانية بدمشق أن يعيدوا جميع القوات الغير ضرورية بسوريا إلى طهران على الفور بسبب استمرار الاحتجاجات في عدة مدن إيرانية .

وكانت إيران قد جلبت مسبقًا عناصر من ميليشيات الحشد الشعب العراقية الموالية لها ، لينتشروا في إقليم الأهواز بشوارع عبادان والمحمرة وبقية المحافظات الإيرانية لقمع الاحتجاجات الشعبية المتواصلة ضد نظام الإرهاب .

 


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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 15119 ] نشر منذ 1 ساعة

افا وين جيش القدس والحرس الثوري ما يقدر يصد المعارضه
اذا سحبت ايران قواتها من سوريا فمن المؤكد ان بشار بينحاش من سوريا

[ عدد التعليقات: 7858 ] نشر منذ 53 دقيقة

حريقه تحرقكم يا ملالي ايران الروافض المجوس كلاب مسعورة نهايتكم قربت باذن الله

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