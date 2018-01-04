القيادة الإيرانية تسحب عناصر من قواتها بسوريا لقمع التظاهرات

دمشق(صدى):

سحبت إيران جزء من قوات الحرس الثوري المنتشرة في سوريا اليوم الخميس ، لتعيدها إلى البلاد للمشاركة في قمع الاحتجاجات المتواصلة التي بدأت خلال الأيام الماضية .

ووفقًا لمصادر مطلعة ، طلب الحرس الثوري من السفارة الإيرانية بدمشق أن يعيدوا جميع القوات الغير ضرورية بسوريا إلى طهران على الفور بسبب استمرار الاحتجاجات في عدة مدن إيرانية .

وكانت إيران قد جلبت مسبقًا عناصر من ميليشيات الحشد الشعب العراقية الموالية لها ، لينتشروا في إقليم الأهواز بشوارع عبادان والمحمرة وبقية المحافظات الإيرانية لقمع الاحتجاجات الشعبية المتواصلة ضد نظام الإرهاب .