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” آل الشيخ ” يكشف حقيقة هجومه على ” الجوكم “

” آل الشيخ ” يكشف حقيقة هجومه على ” الجوكم “
طلال الغامدي(صدى):

كشف معالي رئيس هيئة الرياضة تركي آل الشيخ عن أحد نماذج التزوير بعدما أعلن الأمير فيصل بن تركي اعتزاله للوسط الرياضي على خلفية إقالته من رئاسة نادي النصر ، من خلال حساب مزور على ” تويتر ” له يحاول مهاجمة مؤيدي الرئيس السابق للنادي .

وعلق الحساب المفبرك على تغريدة للإعلامي عيسى الجوكم ردًا على دفاعه عن ” بن تركي ” قائلًا ” صاير رومانسي ماشاءالله! ترى انت والدغيثر ما تعجبوني وحركاتكم مع مذيعات الـ MBC متى الله بيهديكم ؟؟ ” .

وجاء ذلك بعدما علق ” الجوكم ” على خبر اعتزال الأمير فيصل بن تركي قائلًا ” ستكون غائبًا حاضرًا .. من زرع الذهب في صحراء قاحلة بعد سنوات عجاف للعالمي ، لن يغادر المشهد دون ذكرى يشهد لها المحبون والخصوم ” .

فيما علق ” آل الشيخ ” عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” ، قائلًا ” نموذج لتزوير ! ” .

 


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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 397 ] نشر منذ 2 ساعتين

كلمة معالي .. تعني ترفع عن بعض المعاني

[ عدد التعليقات: 15119 ] نشر منذ 2 ساعتين

ما فهمت شي

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