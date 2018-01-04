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شقيقة إحدى الممرضات الموقوفات: ” الأدلة على أختي غير كافية لإدانتها “

شقيقة إحدى الممرضات الموقوفات: ” الأدلة على أختي غير كافية لإدانتها “
عبدالعزيز القثامي(صدى):

قالت شيخة، شقيقة إحدى الممرضات الموقوفات على خلفية مقطع ممرضات يعبثن بطفل، إن ” الأدلة على شقيقتها غير كافية لإدانتها، أما الممرضة، وأدانوها لأن هناك من قال أن صوت الضحكة في الفيديو هو صوتها ” .

وأضافت “شيخة ” ، خلال مداخلة عبر برنامج ” يا هلا ” المذاع على فضائية روتانا خليجية، أن ” التصرف خطأ، لكن الناس كبرت الموضوع، ولم تنتظر نتائج التحقيق مع شقيقتي “، مشيرة إلى أن ” خديجة الدوسري شقيقتها لم تكن موجودة في الحضانة وقت تصوير المقطع، ونفت هذا في التحقيق، ولديها شهود على ذلك تجاهلتهم المستشفى ” .

وتطالب ” شيخة “، بفحص كاميرات المستشفى، لإثبات عدم وجود أختها في هذا المكان وقت تصوير المقطع، مردفة أن ” الممرضتان المعاقبتان مع شقيقتها خديجة الدوسري، أكدتن أنها لم تكن معهمن وقت تصوير المقطع، ورغم ذلك أصرت المستشفى على فصلها معهما ” .

وصدق وزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة على عقوبة سحب الترخيص الصحي ، وفصل الممرضات اللاتي ظهرت في مقطع فيديو يتسبب بامتهان كرامة وسلامة طفل رضيع قاموا بالعبث به في الطائف.

واعتمد ” الربيعة ” قرار حرمانهم من ممارسة مهنة التمريض في أي قطاع صحي آخر .


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3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 6023 ] نشر منذ 36 دقيقة

وراء كل حق مطالب ! قدمي شكوى لوزير الصحه لدكتور توفيق الربيعه واطلب تفحص كاميرات المرقبه الموجوده في الحضانه

[ عدد التعليقات: 15119 ] نشر منذ 33 دقيقة

يرجعون الى الات التصوير ويتاكدون ان كانت موجوده او لا واما فصلها تعسفي فهذا امر مرفوض وغير مقبول منطقيا

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