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رئيس نادي الهلال السابق: ” اعتزلت التمثيل مبكرًا إنقاذا للمسرح “

رئيس نادي الهلال السابق: ” اعتزلت التمثيل مبكرًا إنقاذا للمسرح “
طلال الغامدي(صدى):

علق الأمير عبد الرحمن بن مساعد، رئيس نادي الهلال السابق، على مقطع فيديو متداول لمشهد تمثيلي بمسرحية، مع زميليه عادل الفريشي وعبد اللطيف آل الشيخ، خلال فترة الدراسة، قائلًا ” أنا اعتزلت مبكرًا إنقاذا للمسرح والتمثيل ” .

وجاء رد ” بن مساعد ” ، على الأكاديمي الناقد الأدبي السعودي الدكتور عبد الله الغذامي الذي قال: ” ما شاء الله.. كذا صرنا زملاء مهنة ” .
فقال بن مساعد: ” الله يحفظك يا أستاذنا.. أنا اعتزلت مبكرًا إنقاذًا للمسرح والتمثيل ” .

يذكر أن مقطع الفيديو تم تصويره عام 1984 خلال حفل ختامي لمدارس الرياض، بحضور الملك فهد، رحمه الله.


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 397 ] نشر منذ 2 ساعتين

دبه يا دبه .. ماما زمانها جيه…
جايه ومعاها سمن وعجين… عشان تعمل ايه..؟
…عشان تعمل مشلتت وفطير للدب السمين…
كلمات… الشاعر نجر
الحان.. الموسيقار محماس

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