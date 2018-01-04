رئيس نادي الهلال السابق: ” اعتزلت التمثيل مبكرًا إنقاذا للمسرح “

طلال الغامدي(صدى):

علق الأمير عبد الرحمن بن مساعد، رئيس نادي الهلال السابق، على مقطع فيديو متداول لمشهد تمثيلي بمسرحية، مع زميليه عادل الفريشي وعبد اللطيف آل الشيخ، خلال فترة الدراسة، قائلًا ” أنا اعتزلت مبكرًا إنقاذا للمسرح والتمثيل ” .

وجاء رد ” بن مساعد ” ، على الأكاديمي الناقد الأدبي السعودي الدكتور عبد الله الغذامي الذي قال: ” ما شاء الله.. كذا صرنا زملاء مهنة ” .

فقال بن مساعد: ” الله يحفظك يا أستاذنا.. أنا اعتزلت مبكرًا إنقاذًا للمسرح والتمثيل ” .

يذكر أن مقطع الفيديو تم تصويره عام 1984 خلال حفل ختامي لمدارس الرياض، بحضور الملك فهد، رحمه الله.