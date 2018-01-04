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” العرفج ” : على الناس تخفيض الإنفاق للتأقلم مع الضريبة المضافة

” العرفج ” : على الناس تخفيض الإنفاق للتأقلم مع الضريبة المضافة
عادل الحربي(صدى):

طالب الدكتور أحمد العرفج المواطنين في المملكة بالتأقلم مع قرار تطبيق الضريبة المضافة، وكذلك تغيير عاداته المالية والاقتصادية، مؤكدا على دور الحكومة والمواطن في مراقبة التجار.

وقال العرفج، في برنامج ” يا هلا بالعرفج ” على قناة ” روتانا خليجية ” ، أمس الأربعاء، رغم أن الضرائب موجعة ومؤلمة، لكنها نظام عالمي معمول به ولا يملك أحد الاعتراض عليه، وأن على الناس أن تتأقلم مع الإصلاحات الاقتصادية ومن بينها الضرائب ” .

وأردف العرفج إلى أنه ” على الناس تخفيض الإنفاق ” .

 

 


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8 تعليقات

[ عدد التعليقات: 5611 ] نشر منذ 1 ساعة

هذا شبعان المفروض الضريبة على الدخل والأرصدة ولا تقل عن 500، % أو أخذ نصف ثروته حتى يعلم هذا المترف وغيره عن واقع اغلب الشعب

[ عدد التعليقات: 35 ] نشر منذ 1 ساعة

ما اكلها الا الضعيف والمتقاعد

ربي اقم الساعة

[ عدد التعليقات: 3 ] نشر منذ 59 دقيقة

انظر الى الدخل الذي عنده انظر الى سيارته الفارهه انظر الى عدد السواقين الى عنده انظر الى عدد الخدمات الي عنده انظر كيف يعالج نفسه في ارقى المسشفيات في ألماني من الطبيعي ان يقول هذا الكلام

[ عدد التعليقات: 507 ] نشر منذ 54 دقيقة

من اين لك هذا المفروض فيه جهاز زي الدول العالميه يناقشه في الملايين اللي مكنزها

[ عدد التعليقات: 397 ] نشر منذ 48 دقيقة

المشكله ان الإعلام ما يجري حوارته إلا مع الأغنياء ليتحدثوا عن حال الفقراء

[ عدد التعليقات: 22 ] نشر منذ 41 دقيقة

يا صحيفة صدى لا تستثيروا مشاعر المواطن باظهار صوت هؤلاء الشواذ من يده في الماء ليس كمن يده بالنار المواطن يجدها من اين ضريبة القيمة المضافة ام ارتفاع اسعار البنزين ام فواتير الكهرباء ام الماء وما سوف يترتب على ذلك من زيادة في اسعار جميع السلع ولا من حساب المواطن الذي استثنى معظم المواطنين بسبب رواتب زوجاتهم ما يمدح السوق !!!!!1

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