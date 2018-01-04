” العرفج ” : على الناس تخفيض الإنفاق للتأقلم مع الضريبة المضافة

عادل الحربي(صدى):

طالب الدكتور أحمد العرفج المواطنين في المملكة بالتأقلم مع قرار تطبيق الضريبة المضافة، وكذلك تغيير عاداته المالية والاقتصادية، مؤكدا على دور الحكومة والمواطن في مراقبة التجار.

وقال العرفج، في برنامج ” يا هلا بالعرفج ” على قناة ” روتانا خليجية ” ، أمس الأربعاء، رغم أن الضرائب موجعة ومؤلمة، لكنها نظام عالمي معمول به ولا يملك أحد الاعتراض عليه، وأن على الناس أن تتأقلم مع الإصلاحات الاقتصادية ومن بينها الضرائب ” .

وأردف العرفج إلى أنه ” على الناس تخفيض الإنفاق ” .