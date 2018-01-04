” العرفج ” : على الناس تخفيض الإنفاق للتأقلم مع الضريبة المضافة
طالب الدكتور أحمد العرفج المواطنين في المملكة بالتأقلم مع قرار تطبيق الضريبة المضافة، وكذلك تغيير عاداته المالية والاقتصادية، مؤكدا على دور الحكومة والمواطن في مراقبة التجار.
وقال العرفج، في برنامج ” يا هلا بالعرفج ” على قناة ” روتانا خليجية ” ، أمس الأربعاء، رغم أن الضرائب موجعة ومؤلمة، لكنها نظام عالمي معمول به ولا يملك أحد الاعتراض عليه، وأن على الناس أن تتأقلم مع الإصلاحات الاقتصادية ومن بينها الضرائب ” .
وأردف العرفج إلى أنه ” على الناس تخفيض الإنفاق ” .
(( ابوفهد )) عقاب بن صقر شاهين الحر[ عدد التعليقات: 6023 ] نشر منذ 2 ساعتين
البقره الضاحكه سبحانك يارب يخلق من الشبه 40
الواقع[ عدد التعليقات: 5611 ] نشر منذ 1 ساعة
هذا شبعان المفروض الضريبة على الدخل والأرصدة ولا تقل عن 500، % أو أخذ نصف ثروته حتى يعلم هذا المترف وغيره عن واقع اغلب الشعب
غلاب[ عدد التعليقات: 35 ] نشر منذ 1 ساعة
ما اكلها الا الضعيف والمتقاعد
ربي اقم الساعة
شباب[ عدد التعليقات: 3 ] نشر منذ 59 دقيقة
انظر الى الدخل الذي عنده انظر الى سيارته الفارهه انظر الى عدد السواقين الى عنده انظر الى عدد الخدمات الي عنده انظر كيف يعالج نفسه في ارقى المسشفيات في ألماني من الطبيعي ان يقول هذا الكلام
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 22821 ] نشر منذ 58 دقيقة
طيب
المر[ عدد التعليقات: 507 ] نشر منذ 54 دقيقة
من اين لك هذا المفروض فيه جهاز زي الدول العالميه يناقشه في الملايين اللي مكنزها
نجر بن محماس[ عدد التعليقات: 397 ] نشر منذ 48 دقيقة
المشكله ان الإعلام ما يجري حوارته إلا مع الأغنياء ليتحدثوا عن حال الفقراء
حسن الحربي[ عدد التعليقات: 22 ] نشر منذ 41 دقيقة
يا صحيفة صدى لا تستثيروا مشاعر المواطن باظهار صوت هؤلاء الشواذ من يده في الماء ليس كمن يده بالنار المواطن يجدها من اين ضريبة القيمة المضافة ام ارتفاع اسعار البنزين ام فواتير الكهرباء ام الماء وما سوف يترتب على ذلك من زيادة في اسعار جميع السلع ولا من حساب المواطن الذي استثنى معظم المواطنين بسبب رواتب زوجاتهم ما يمدح السوق !!!!!1