بالصور.. ملتقى مشاهير الرياض يكرم ” عبدالرحمن بن مساعد “

نواف السالم(صدى):

كرم ملتقى مشاهير الرياض، الأمير عبدالرحمن بن مساعد، على إنجازاته التي قدمها للوطن والتي لاقت صدى كبيراً بين أبناء المملكة خاصة والوطن العربي عامة، وذلك خلال حضوره ملتقى مشاهير الرياض.

وتأتي هذه المبادرة والاحتفالية من الشاعر خالد المريخي لتكريم الأمير الشاعر على مسيرته الطويلة مع الشعر والرياضة، على اعتبار أن الأمير عبدالرحمن بن مساعد أحد رواد الشعر في العالم العربي، ويمتلك جماهيرية كبيرة على مستوى الخليج والعالم العربي وسط مشاركة وحضور كوكبة من نجوم المجتمع بمختلف المجالات الأدبية والفنية والرياضية والإعلامية .

ونشأت فكرة الملتقى بعد حفل التكريم الذي أقامه الشاعر خالد المريخي للأمير الشاعر بدر بن عبد المحسن آل سعود، بهدف التقاء المشاهير والتعارف فيما بينهم لما فيه من أثر إيجابي على المجتمع بشكل عام.