تدمير طائرتين مسيرتين بعد التحليق فوق معقل آل الأسد في سوريا

دمشق(صدى):

أكدت مصادر أهلية في محافظة اللاذقية السورية، التي تضم مقر القوات الجوية الروسية في مطار ” حميميم ” العسكري، أن طائرتين مسيرتين تمكنتا من التحليق فوق وحول المطار المذكور، وفوق المدينة القريبة منه، وهي مدينة ” جبلة ” .

وذكرت صفحات موالية لرئيس النظام السوري، أن الطائرتين المسيّرتين، تم تدميرهما بعدما نجحتا بالتحليق فوق القرداحة مسقط رأس عائلة الأسد، ومدينة جبلة.

يذكر أن مدينة جبلة تبعد عن مطار ” حميميم ” أقل من 3 كيلومترات، وتعتبر أرض المطار، إدارياً، جزءاً من مدينة جبلة.