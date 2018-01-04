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تدمير طائرتين مسيرتين بعد التحليق فوق معقل آل الأسد في سوريا

تدمير طائرتين مسيرتين بعد التحليق فوق معقل آل الأسد في سوريا
دمشق(صدى):

أكدت مصادر أهلية في محافظة اللاذقية السورية، التي تضم مقر القوات الجوية الروسية في مطار ” حميميم ” العسكري، أن طائرتين مسيرتين تمكنتا من التحليق فوق وحول المطار المذكور، وفوق المدينة القريبة منه، وهي مدينة ” جبلة ” .

وذكرت صفحات موالية لرئيس النظام السوري، أن الطائرتين المسيّرتين، تم تدميرهما بعدما نجحتا بالتحليق فوق القرداحة مسقط رأس عائلة الأسد، ومدينة جبلة.

يذكر أن مدينة جبلة تبعد عن مطار ” حميميم ” أقل من 3 كيلومترات، وتعتبر أرض المطار، إدارياً، جزءاً من مدينة جبلة.

 


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