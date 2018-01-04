داعش يعدم منشقًا عنه بسبب تهريب أسلحة لحماس

القاهرة(صدى):

قام تنظيم داعش في سيناء، مساء الأربعاء، ببث فيديو جديد يقوم فيه بإعدام منشق عن التنظيم بتهمة تهريب أسلحة وعتاد لحركة حماس، متوعدًا الحركة والمنشقين عنه بالقتل.

وظهر في الفيديو الذي أطلق عليه عنوان ” ملة إبراهيم ” ، القاضي الشرعي للتنظيم، كاظم المقدسي، والمعروف بكاظم الغزاوي، وهو يصدر حكماً بالإعدام لأحد عناصر التنظيم ويدعي موسى أبو زماط.

وقال المقدسي: اليوم سننفذ حكم الإعدام على أحد المرتدين لتهريبه سلاح لكتائب عز الدين القسام وعشرات الأفراد من منطقة العريش لقطاع غزة.