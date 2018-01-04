الإنذار المبكر يحذر من رياح سطحية تحمل أتربة مثارة تعيق الرؤية

علي العنزي(صدى):

حذر النظام الآلي للإنذار المبكر من موجة أتربة مثارة تعيق الرؤية من الساعة الثامنة صباحًا وحتى تمام السادسة غدًا الجمعة على منطقة القريات بالجوف لتمتد إلى طبرجل وسكاكا وبعض الأجزاء المجاورة .

وأشار الإنذار المبكر إلى توقعات بحدوث نشاط في الرياح السطحية قد تصل إلى أكثر من 50 كم في الساعة ، تتسبب في إثارة الأتربة والغبار وتحد من مدى الرؤية الأفقية بما قد يصل إلى أقل من كيلو متر واحد .

ولفت الإنذار المبكر إلى أن منطقة تيماء بتبوك تتعرض لموجة ترابية مثارة إثر رياح سطحية نشطة تحد من مدى الرؤية بالمنطقة والأجزاء المجاورة لها .