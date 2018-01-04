أسعار وأماكن تذاكر لقاء فريقي ” النصر والزلفي ” غدَا الجمعة

ماجد محمد(صدى):

أعلنت منصة صلة الرياضة المخصصة لبيع تذاكر المباراة، عن توفر تذاكر لقاء فريقي ” النصر والزلفي ” ، عصر غدَا الجمعة، عبر منافذ بيع استاد الملك فهد الدولي.

تبدأ أسعار التذاكر، من 600 ريال للمنصة الذهبية، و300 ريال للمنصة الفضية، و20 ريال موحدة.

وتنطلق منافسات بطولة كأس الملك، يوم الجمعة الموافق 5 من يناير في منافسات الدور 32 من البطولة وسوف تجرى مباراة النصر والزلفي في منافسة قوية بين الفريقين يسعى كلا منهم إلى أحراز الفوز والصعود إلى الدور الثاني من البطولة.