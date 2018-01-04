عبدالملك الحوثي يكشف عن محاولة استدراج صالح إلى صعدة

فهمي محمد(صدى):

كشف الصحفي نبيل الصوفي عن بعض ما دار من تواصل مباشر بين الرئيس الراحل علي صالح وزعيم جماعة التمرد الحوثية عبدالملك الحوثي.

وقال الصوفي أن عبدالملك طلب في وقت سابق من صالح زيارته الى معقله بصعدة لتبادل الأفكار وحلحلة المسائل العالقة بين الطرفين، لكن صالح رفض ذلك الطلب وأصر على ضرورة قدوم الأول الى صنعاء للتشاور.

وبحسب الصوفي فقد قال صالح لعبدالملك : العاصمة صنعاء جي لها انت.. ونلتقي فيها، فقال له: اطلع أنت وانا امّن لك الطريق الى صعده ” ، فرد عليه صالح ” الدولة في صنعاء واذا عتجلس برأس الجبل ماعتحكم ” .