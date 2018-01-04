أمين حائل يكلف ” الشمري ” برئاسة بلدية الحليفة السفلى

بدر المثيب(صدى):

أصدر المهندس إبراهيم أبوراس أمين منطقة حائل اليوم الخميس ، قرارًا بتكليف مغيلث بن غبين بن رمال الشمري رئيسًا لبلدية الحليفة السفلى ، بدءاً من 20 ربيع الثاني لعام 1439 الموافق 8 يناير المقبل .

وكان ” الشمري ” قد حقق إنجازات عديدة خلال فترة عمله وكيلًا لبلدية مدينة فيد التاريخية لمدة تصل إلى 10 سنوات ، حيث ساهم في تطوير المدينة من خلال إشرافه المباشر على عدد من المشاريع التنموية والخدمية مثل حديقة البحيرة و النزل الريفية .

وشارك المكلف برئاسة بلدية الحليفة السفلى ، في تنفيذ أكثر من 20 عمل تطوعي وسياحي ومجتمعي لخدمة أبناء حائل بشكل عام ومدينة فيد بصورة خاصة .