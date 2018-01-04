مصر: تجديد حبس ابنة القرضاوي 45 يومًا لتمويلها للجماعة الإرهابية

القاهرة(صدى):

جددت محكمة جنايات الجيزة، في مصر المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، اليوم الخميس، حبس علا يوسف القرضاوي، 45 يومًا على ذمة التحقيقات في اتهامها بتمويل جماعة الإخوان الإرهابية.

وكانت النيابة وجهت إلى نجلة القرضاوي وزوجها اتهامات بالانضمام إلى جماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون جماعة الإخوان الإرهابية الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية بمصر.