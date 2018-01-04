محامي سيف الإسلام القذافي يكشف حقيقة حسابه على ” تويتر “

طرابلس(صدى):

أكد خالد الزايدي، محامي سيف الإسلام القذافي امتلاك، أن الأخير لا يمتلك أي حساب على مواقع التواصل الاجتماعي، مشيرًا إلى أن انتشار حسابات تنتحل اسمه هي ” محاولة للتشويه والتضليل وإرباك المشهد السياسي في ليبيا.

وأضاف ” الزايدي ” ، خلال بيان له اليوم الخميس، أن نجل القذافي ” لا يتعامل حاليا مع أي من وسائل التكنولوجيا إلا بصفة المتلقي للمعلومات فقط، والمطلع من خلالها على المستجدات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية المختلفة ” ، محذّرًا من التواصل مع الحسابات المزيفة التي تحمل اسمه، لأنها ” ليست إلا إحدى وسائل التآمر والتضليل والعبث ” .

ويأتي ذلك رداً على اللغط الذي أثاره ظهور حساب على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” خلال الساعات الماضية، تحت اسم ” الدكتور سيف الإسلام القذافي ” ، والذي نسبت له تصريحات تحدّث فيها عن علاقة بلاده مع بعض الدول العربية وكذلك وجه من خلاله دعوة للأطراف الليبية لوقف العنف، وقع تداولها من قبل بعض وسائل الإعلام.