نيمار يتمني لنجم ليفربول السير على خطى النجم الأوروغوياني

نواف السالم(صدى):

كشفت مصادر صحفية، أن فيليب كوتينيو نجم فريق ليفربول الإنجليزي، بات قريباً من الانتقال إلى برشلونة الإسباني، وتمنى البرازيلي نيمار دا سيلفا نجم باريس سان جيرمان الفرنسي التوفيق له والسير على خطى النجم الأوروغوياني لويس سواريز عند انتقاله للبارسا.

وسعى برشلونة للتعاقد مع فيليب كوتينيو في صيف عام 2017 لكن ليفربول رفض أربعة عروض من النادي الكتالوني رغبة منه في الإبقاء على اللاعب.

أعرب نيمار من قبل عن رغبته في انتقال كوتينيو لباريس سان جيرمان لكن الأخير يرغب في الانضمام لنادي برشلونة.