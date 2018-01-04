” المجاهدين ” تعلن القبض علي مهربين مواد مخدرة ومئات المتسللين بجازان

تركي السالم(صدى):

أعلن المتحدث الإعلامي لفرع إدارة المجاهدين بالمنطقة، خالد بن عبدالله قزيز، أنه تم القبض على 258 مخالفًا لنظام الإقامة والعمل، وضبط 200 لتر من الخمور بعبوات مختلفة الأحجام، إضافةً إلى القبض على مهربين بحوزتهم 9 كيلو و600 جرام من الحشيش.

وأشار قزيز الى أن دورية مركز الضبط الأمني بالجوة التابعة للفرقة الثالثة بفيفاء، استوقفت مركبة، وبتفتيشها عُثر على 66 كيلو و800 جرام من الحشيش مخبّأة بداخل خزان الوقود.

وأضاف متحدث إدارة المجاهدين، أنه تم القبض على 1319 متسللًا من عدة جنسيات وضبط 28 مركبة استُخدمت في عمليات التهريب، إضافة إلى ضبط مخدرات.