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أفضل 3 محترفين مصريين بالدوري

أفضل 3 محترفين مصريين بالدوري
نواف السالم(صدى):

شهد دوري المحترفين، نجاح ثلاث لاعبين مصريين، حيث نجح محمود عبد الرازق الشهير بـ ” شيكابالا ” في التألق مع نادي الرائد خلال الدور الأول من بطولة الدوري، عقب أن انضم إلى صفوف الفريق على سبيل الإعارة من نادي الزمالك المصري حتى نهاية الموسم الحالي.

وتمكن ” شيكابالا ” ، من تسجيل 5 أهداف في الدوري للمحترفين ليعود من جديد إلى مستواه القوي والمعروف عنه.

وكذلك تألق الجناح المصري مصطفى فتحي مع نادي التعاون والذي سجل 5 أهداف، بجانب تسجيل محمود كهربا نجم نادي الاتحاد لـ 3 أهداف.


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