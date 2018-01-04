أفضل 3 محترفين مصريين بالدوري

نواف السالم(صدى):

شهد دوري المحترفين، نجاح ثلاث لاعبين مصريين، حيث نجح محمود عبد الرازق الشهير بـ ” شيكابالا ” في التألق مع نادي الرائد خلال الدور الأول من بطولة الدوري، عقب أن انضم إلى صفوف الفريق على سبيل الإعارة من نادي الزمالك المصري حتى نهاية الموسم الحالي.

وتمكن ” شيكابالا ” ، من تسجيل 5 أهداف في الدوري للمحترفين ليعود من جديد إلى مستواه القوي والمعروف عنه.

وكذلك تألق الجناح المصري مصطفى فتحي مع نادي التعاون والذي سجل 5 أهداف، بجانب تسجيل محمود كهربا نجم نادي الاتحاد لـ 3 أهداف.