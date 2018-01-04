محكمة بحرينية تكشف أدلة تثبت تخابر علي سلمان مع قطر

المنامة(صدى):

قررت المحكمة الجنائية الكبرى الرابعة في البحرين، اليوم الخميس، تأجيل محاكمة ثلاث متهمين من البحرين، عقب تبين تخابرهم مع قطر، ما دفعت المحكمة إلى التأجيل للإطلاع على المزيد من الأدلة.

واستمعت المحكمة، لشاهدي إثبات في قضية المتهمين الثلاثة بالتخابر مع دولة قطر وهم علي سلمان وحسن سلطان وعلي الأسود.

وذكر الشاهد الأول أن المتهمين كانوا يقومون بتوصيل معلومات غير صحيحة لقطر عن الجيش والحرس الوطني والداخلية وجهاز الأمن الوطني فيما تسلم المتهم علي الأسود مبالغ كبيرة من قطر بناء على توجيهات من علي سلمان.

كما أكد الشاهد أن هناك لقاءات تمت بين علي سلمان، ورئيس مجلس إدارة قناة الجزيرة حمد بن ثامر، وسافر الأسود إلى كل من لبنان وقطر ليلتقي قيادات حزب الله وقيادات قطرية خلال أحداث 2011، بتكليف من علي سلمان للإبلاغ عن بعض المعلومات عن الشأن الداخلي والقيام بدور الوسيط بينه وبين حمد بن ثامر، مشيرا إلى أن تلك الاتصالات استمرت خلال الفترة ما بين 2009- 2012.

وذكر الشاهد الثاني رئيس جمعية الوسط العربي الإسلامي عبدالله الحويحي، أن علي سلمان أنهى اجتماعًا للجمعيات السياسية خلال الأزمة بالقول إنه سيطلب الحماية من الخارج وإيران.