بالفيديو.. النظام الإيراني يلجأ لارتفاع جدران المقرات الحكومية خوفًا من المتظاهرين
تداول نشطاء التواصل الاجتماعي،اليوم الخميس، فيديو للنظام الإيراني، وهو يلجأ لزيادة ارتفاع الجدران حول المقرات الحكومية خوفًا من هجوم المتظاهرين عليها.
ونزل الآلاف من الإيرانيين على مدار الأسبوع الماضي إلى الشوارع، اعتراضًا على السياسات المالية والاقتصادية التي يتبعها نظام الملالي في قيادته للبلاد، حيث يوجه أجزاء ضخمة من ميزانية البلاد في صورة دعم عسكري ومالي للعديد من التنظيمات الإرهابية في الشرق الأوسط.
🔴#عاجل_همسايه |#يحدث_الان_في_ايران .. #النظام_الإيراني يلجأ لزيادة ارتفاع الجدران حول المقرات الحكومية خوفا من هجوم المتظاهرين عليها في #الأحواز_العربية .#همسايه #تظاهرات_سراسرى #مرگ_بر_خامنه_ای #مرگ_بر_دیکتاتور #IranianProtests #FreeIran #پنجشنبه_سرخ pic.twitter.com/K7aEDyVsXb
— همسايه (@Hmsayh) ٤ يناير، ٢٠١٨
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