بالفيديو.. النظام الإيراني يلجأ لارتفاع جدران المقرات الحكومية خوفًا من المتظاهرين

طهران(صدى):

تداول نشطاء التواصل الاجتماعي،اليوم الخميس، فيديو للنظام الإيراني، وهو يلجأ لزيادة ارتفاع الجدران حول المقرات الحكومية خوفًا من هجوم المتظاهرين عليها.

ونزل الآلاف من الإيرانيين على مدار الأسبوع الماضي إلى الشوارع، اعتراضًا على السياسات المالية والاقتصادية التي يتبعها نظام الملالي في قيادته للبلاد، حيث يوجه أجزاء ضخمة من ميزانية البلاد في صورة دعم عسكري ومالي للعديد من التنظيمات الإرهابية في الشرق الأوسط.