التأمينات الاجتماعية تدعو الجمهور لإبداء آرائهم حول مشروع تعديلات في نظام التأمينات

واس(صدى):

دعت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية عموم الجمهور لإبداء آرائهم ومقترحاتهم حول مشروع تعديلات نظام التأمينات الاجتماعية.

أوضح ذلك المتحدث الرسمي للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية عبدالله بن محمد العبد الجبار الذي أفاد بأنه انطلاقاً من حرص المؤسسة على تحقيق أهداف ومقاصد نظام التأمينات الاجتماعية، فقد تم العمل على اقتراح عدد من التعديلات عليه.

وأشار إلى أن هذه التعديلات شملت ثمانية وثلاثين موطناً وتتنوع بين إضافة أو تعديل أو حذف، روعي فيها احتياجات عملاء المؤسسة من أصحاب عمل ومشتركين ومستفيدين وأفراد عائلتهم.

وبين العبد الجبار أن المؤسسة حددت فترة شهر لاستطلاع الآراء رغبة منها في رصد كافة المرئيات والمقترحات على مشروع هذه التعديلات, داعياً عموم الجمهور إلى المشاركة وإبداء آرائهم ومقترحاتهم عليها من خلال زيارة موقع المؤسسة الإلكتروني www.gosi.gov.sa .