37 معلمًا للسباحة يجتازون الدورة التمهيدية بالرياض

ماجد محمد(صدى):

اجتاز 37 مشاركاً من أصل 57 الاختبارات النظرية والعملية التي قدمها المحاضر التونس والمشرف على برنامج تعليم السباحة في المملكة جاد تيجاني في ختام الدورة التمهيدية لإعداد معلمي السباحة اليوم بمعهد اعداد القادة بمجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي بالرياض ، وأقيمت على مدى 3 أيام.

وهدفت الدورة للتعريف بالمنهج الجديد لتعليم السباحة الذي يتمحور حول الاستفادة من الطرق الحديثة لتعليم السباحة مع التركيز على تجنب الأخطاء الشائعة للمتعلم ، وهي طريقة مبسطة للتعليم وتتكون من 5 مستويات ، كل مستوى يحتوي على 7 مهارات محددة قبل الانتقال للمستوى التالي ، وتمت مراعاة تدرج مستوى الصعوبة ، وربط مخرجات منهج تعليم السباحة الجديد بمدخلات الأداء الرياضي للفئات العمرية .

ويتطلع الاتحاد السعودي للسباحة لتوسيع انتشار برنامج تعليم السباحة لتصل إلى 8 مراكز العام الجاري 2018 ، ليزيد على المراكز الحالية البالغ عددها 3 ، حيث ستشمل المرحلة الثانية من البرنامج مناطق الاحساء والقطيف وحائل وجيزان ومكة المكرمة.