إنشاء مركز وطني لمكافحة الجراد بتكلفة 15 مليون ريال

علي القحطاني(صدى):

اعتمد معالي وزير البيئة والمياه والزراعة، المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، اليوم الخميس، عقد مشروع إنشاء مبنى المركز الوطني لمكافحة الجراد والآفات المهاجرة مع إحدى المؤسسات الوطنية بقيمة تتجاوز 15 مليون ريال ومدة تنفيذ 30 شهرًا.

ويقع المركز الذي سيبدأ العمل في إنشائه خلال الفترة المقبلة في محافظة جدة، يتكون من مبنى رئيسي يتكون من ثلاثة أدوار، ويشمل مكاتب إدارية إضافة إلى مبنى مختبر يضم معملاً، ومساحة مفتوحة لتربية الجراد والحشرات الأخرى بغرض البحث العلمي، بمساحة بناء إجمالية تقارب 4900م.

وبحسب مدير عام الإدارة العامة للشؤون الهندسية في وزارة البيئة والمياه والزراعة المهندس كنعان الكنعان، فقد راعت الوزارة في تصميم المبنى أن يعكس الغرض من إنشائه ودراسة أسعار المشروع دراسة قيمية حتى تتوافق أسعاره مع أسعار السوق السائدة.