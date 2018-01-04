” كسوف القمر الأزرق ” ظاهرة نادرة تعود يوم 31 يناير بعد أعوام

لندن(صدى):

أوضحت تقارير صحفية بريطانية أن ظاهرة نادرة تضرب كوكب الأرض للمرة الأولى منذ 150 عامًا ، حيث يشهد القمر ظاهرة فريدة يطلق عليها ” كسوف القمر الأزرق ” يوم 31 يناير الجاري .

وتعد الظاهرة التي تظهر القمر بصورة خاصة ومميزة هي ظاهرة فلكية ، حيث يصبح القمر في هذه الفترة في أقرب مكان له في مداره على الأرض ، ليبدو بصورة أكثر إشراقًا وأكبر حجمًا من المعتاد .

ووفقًا لدراسات فلكية ، فإن القمرسيظهر بشكل مختلف هذا العام عن الأعوام السابقة ، حيث يمكن رؤية القمر بصورة كاملة في عدد أكبر من دول العالم ، حيث يصبح القمر قريبًا من كوكب الأرض ، ليكون مرئيًا في الولايات المتحدة وجزر هاواي وشرق ووسط آسيا ، وإندونيسيا ، وآلاسكا ، وأستراليا .

ويظهر القمر بصورة فريدة ، حيث يلمع بلون أزرق يحيط به ضوء أحمر اللون ، بسبب انعكاس الكسوف على الغلاف الجوي ، وهو ما يجعله يجمع بين القمر الدام والقمر الأزرق .