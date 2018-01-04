أمير المدينة المنورة يتفقد مستشفى الميقات ومستشفى المدينة التخصصي

نايف السالم(صدى):

أكد صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز، أمير منطقة المدينة المنورة، أن إنجاز مشاريع وزارة الصحة تعد أولوية قصوى في مجلس المنطقة، خاصة مشاريع المستشفيات الكبرى التي تحت الإنشاء ، مبيناً أن وتيرة العمل المتسارعة لإنجاز مشاريع الصحة بالمنطقة ستثمر عن انتهاء مشروعات المستشفيات خلال نهاية هذا العام.

جاء ذلك خلال زيارة سموه التفقدية الْيَوْمَ لمستشفى الميقات ومستشفى المدينة التخصصي الجديدين ، يرافقه صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن خالد الفيصل نائب أمير منطقة المدينة المنورة ، ومعالي وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعه .

واطلع سمو أمير منطقة المدينة المنورة على الخدمات الطبية المقدمة للمرضى والمراجعين ، موجهاً ببذل جميع الإمكانات وتسخير الطواقم الطبية لتقديم الخدمة بالجودة المطلوبة لأهالي المنطقة تحقيقاً لتطلعات حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – لتوفير الرعاية الصحية لكافة المواطنين في المنطقة.