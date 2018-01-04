أمير الشمالية يطالب بعلاج ” يتيم ” هجر عائلته وسكن في خيمة بالصحراء

خالد الضبيبي(صدى):

أصدر أمير الحدود الشمالية الأمير فيصل بن خالد بن سلطان آل سعود، تعليماته بشكل عاجل لمديرعام الشئون الصحية بمنطقة الحدود الشمالية اتخاذ ما يلزم لمعالجة أحد أبناء جمعية رؤوم لرعاية الأيتام بمحافظة رفحاء، وإعطاء الموضوع الاهتمام الكامل والعناية التامة، وإنهاءه بالسرعة الممكنة .

وقدم المدير التنفيذي لجمعية رؤوم مشاري الشمري، خطاباً لسمو أمير المنطقة تضمن شرحاً لحالة يتيم يعاني منذ خمس سنوات من حالة نفسية غير معروفة.

وأوضح ” الشمري ” ، في خطابه أن اليتيم ابتعد عن سكن عائلته ومكث طوال تلك الفترة في خيمة عند أغنام والدته، ولا يريد استقبال أي شخص ويقاوم كل من يحاول الاقتراب منه، مما اضطر عائلته لتقديم الطعام له بعيدًا عنهم ليتمكن من تناوله .

وتابع ” الشمري ” ، في محتوى الخطاب أن اليتيم يبلغ من العمر حوالي الثانية والعشرين، ولم يدخل منزل عائلته برفحاء طيلة السنوات الخمس الأخيرة.