بالصور.. لجنة رقابية تضبط عمالة أفريقية مخالفة تصنع اللحوح بالعارضة
تمكنت لجنة أمنية تابعة للعارضة بالتنسيق مع البلدية والشرطة اليوم الخميس ، من مداهمة إحدى القرى الواقعة بشمال المحافظة ، لتجهيز أكلة اللحوح الشعبية .
ونجحت الفرق الرقابية في ضبط ثلاثة عمال أفارقة الجنسية ، حيث كان أحدهم مقيم والآخرين مجهولي الهوية ، تمت مصادرة كميات من اللحوم الجاهزة للبيع وأدوات للتجهيز بحوزتهم .
وفي سياق متصل ، لفت محافظ العارضة أن الفرق الرقابية التابعة للمحافظة تعمل بالتعاون مع كافة الجهات على مدار الساعة ، بهدف تنفيذ التوجيهات والتحقق من الأنظمة والتعليمات ، للحفاظ على صحة المواطن والمقيم ، حيث تعمل على تطبيق أقصى العقوبات الرادعة بحق المخالفين ممن يعرضون أرواح الأشخاص للخطر .
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