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  3. بالصور.. لجنة رقابية تضبط عمالة أفريقية مخالفة تصنع اللحوح بالعارضة

بالصور.. لجنة رقابية تضبط عمالة أفريقية مخالفة تصنع اللحوح بالعارضة

بالصور.. لجنة رقابية تضبط عمالة أفريقية مخالفة تصنع اللحوح بالعارضة
تركي السالم(صدى):

تمكنت لجنة أمنية تابعة للعارضة بالتنسيق مع البلدية والشرطة اليوم الخميس ، من مداهمة إحدى القرى الواقعة بشمال المحافظة ، لتجهيز أكلة اللحوح الشعبية .

ونجحت الفرق الرقابية في ضبط ثلاثة عمال أفارقة الجنسية ، حيث كان أحدهم مقيم والآخرين مجهولي الهوية ، تمت مصادرة كميات من اللحوم الجاهزة للبيع وأدوات للتجهيز بحوزتهم .

وفي سياق متصل ، لفت محافظ العارضة أن الفرق الرقابية التابعة للمحافظة تعمل بالتعاون مع كافة الجهات على مدار الساعة ، بهدف تنفيذ التوجيهات والتحقق من الأنظمة والتعليمات ، للحفاظ على صحة المواطن والمقيم ، حيث تعمل على تطبيق أقصى العقوبات الرادعة بحق المخالفين ممن يعرضون أرواح الأشخاص للخطر .

 

 


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