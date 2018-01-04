بالصور.. لجنة رقابية تضبط عمالة أفريقية مخالفة تصنع اللحوح بالعارضة

تركي السالم(صدى):

تمكنت لجنة أمنية تابعة للعارضة بالتنسيق مع البلدية والشرطة اليوم الخميس ، من مداهمة إحدى القرى الواقعة بشمال المحافظة ، لتجهيز أكلة اللحوح الشعبية .

ونجحت الفرق الرقابية في ضبط ثلاثة عمال أفارقة الجنسية ، حيث كان أحدهم مقيم والآخرين مجهولي الهوية ، تمت مصادرة كميات من اللحوم الجاهزة للبيع وأدوات للتجهيز بحوزتهم .

وفي سياق متصل ، لفت محافظ العارضة أن الفرق الرقابية التابعة للمحافظة تعمل بالتعاون مع كافة الجهات على مدار الساعة ، بهدف تنفيذ التوجيهات والتحقق من الأنظمة والتعليمات ، للحفاظ على صحة المواطن والمقيم ، حيث تعمل على تطبيق أقصى العقوبات الرادعة بحق المخالفين ممن يعرضون أرواح الأشخاص للخطر .