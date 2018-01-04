اندلاع حريق بسبب خلل فني بمركبة في مكة
أعلن المركز الوطني للعمليات الأمنية بوزارة الداخلية، اليوم الخميس، عن اندلاع حريق بسبب خلل فني بمركبة أدى بطريق شرائع النخل بإتجاه مكة .
وقال المركز الوطني للعمليات الأمنية عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، إن الجهات المختصة باشرت الحالة مشيرًا إلى أنه لا يوجود اصابات.
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 24922 ] نشر منذ 1 ساعة
أغلب أسباب حريق المركبة
الكهربائيين الي يقطعون الأسلاك والأفياش
ويوصلونها ببعضها من جديد
بشطرطونات
كذلك إذا شميت رائحة بنزين عندك فاالغمارة
فهذا تهريب قد يكون لي انتهى عمره وتيبس
ولا قفيز خربان
لازم تتأكد
والزنون ياشباب التقليد سبب من أسباب أحتراق المركبة
وترك الشاحن فاالطفاية لفترات طويلة