اندلاع حريق بسبب خلل فني بمركبة في مكة

نايف السالم(صدى):

أعلن المركز الوطني للعمليات الأمنية بوزارة الداخلية، اليوم الخميس، عن اندلاع حريق بسبب خلل فني بمركبة أدى بطريق شرائع النخل بإتجاه مكة .

وقال المركز الوطني للعمليات الأمنية عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، إن الجهات المختصة باشرت الحالة مشيرًا إلى أنه لا يوجود اصابات.