” الاستئناف ” تدعو لإعادة محاكمة هؤلاء أصحاب واقعة ضحية المظلة بعسير

أبها(صدى):

كشفت مصادر صحافية أن محكمة الاستئناف بعسير، نقضت عددا من الأحكام الصادرة من المحكمة الجزائية بأبها ضد المتهمين ” مدير تعليم محايل السابق ومعلمة والقائدة السابقة لمدرسة ثانوية الريش للبنات ” في قضية مظلة ثانوية بنات الريش التي ذهبت ضحيتها طالبة وأصيبت أخريات، وأعادت ملف القضية لذات الدائرة بعدد من الملاحظات على الأحكام التي صدرت بحق المتهمين في الحق العام والخاص .

وقالت ” الاستئناف ” : الحكم الذي صدر بحق المتهم محل نظر والمدعي العام قام بتحرير دعواه ضد المذكور، ويجب تدوينها والفصل في ذلك.

وتضمنت الملاحظة الثانية عدم الحكم على جميع المدعى عليها فيما يتعلق بالدية تجاه جميع المتهمين الـ13 حيث قالت ” الاستئناف ” : لا يمكن الحكم في موضوع الدية إلا بمواجهة كافة المدعى عليهم حيث أنه لم يحكم على ثلاثة من المتهمين.

ودعت محكمة الاستئناف لمحاكمة قائدة المدرسة السابقة وإحدى المعلمات المتهمات في القضية إذا أصر المدعي في الحق الخاص على إقامة الدعوى ضدهما، مشيرة إلى ضرورة النظر فيما قدمه المدعى عليه مدير الأمن والسلامة السابق بتعليم محايل من محضر مشترك عمم من مدير التعليم المتهم والذي يوضح اختصاصات الأمن والسلامة.

ودعت ” الاستئناف ” إلى التحقق من صحة المحضر وموافقته للأنظمة والتعليمات بوزارة التعليم ومدى صلاحية مديري التعليم بالمحافظات في تحديد الاختصاصات بين الإدارات التابعة لهم ومن ثم إجراء المقتضى الشرعي على ما يظهر.